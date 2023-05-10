Криминал 10 мая 2023, 18:02 Две противотанковые мины использовали при покушении на Прилепина «Коммерсант»: при покушении на Прилепина использовали две противотанковые мины

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Для покушения на писателя Захара Прилепина злоумышленники использовали две противотанковые мины ТМ-62-М образца 1960-х годов. Об этом сообщил «Коммерсант».

Одну из противотанковых мин ТМ-62М специалисты нашли, когда перевернули взорванную машину. На снаряде находилось самодельное взрывное устройство. Его обезвредили с помощью робота-сапера и передали следователям, которые отправили объект на экспертизу.

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Позже обнаружили еще одну мину. Предположительно, обвиняемый в покушении на писателя Александр Пермяков управлял ей дистанционно и использовал снаряд для подрыва иномарки, в которой находился Прилепин.

Около деревни Хахалы правоохранители также обнаружили схрон, оборудованный одним из злоумышленников. Там же нашли одежду, в которой обвиняемый, вероятно, был в момент совершения теракта. Среди прочего в тайнике лежала бутылка с водой, еда и медикаменты.

Покушение на Прилепина произошло 6 мая в Нижегородской области. В результате взрыва погиб друг писателя — сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин. Прощание с ним состоится 11 мая в Нижнем Новгороде.

Сам Прилепин получил серьезные травмы. Врачи оказали ему должную помощь, сейчас с ним все в порядке. Подозреваемым в покушении на писателя оказался уроженец Украины.