Напавшего на коллегу экс-инспектора ДПС Петербурга отправили под домашний арест

Уволенный из органов бывший сотрудник ГИБДД Санкт-Петербурга Александр Колесников останется под домашним арестом до 1 апреля. Суд удовлетворил ходатайство следователей по избранию меры пресечения.

Также он не может общаться ни с кем, кроме адвоката и следователя, выходить в интернет и пользоваться почтой, делать заявления СМИ. Звонить по телефону он может только в экстренные службы, адвокату и следователю. О каждом сообщении или звонке арестованный обязан сообщить сотруднику, который ведет его дело.

Колесникова обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия. В отделе полиции по Василеостровскому району он вступил в конфликт с девушкой-оперативником, когда она отказалась показать ему служебное удостоверение. Своей вины он не признал.

По данным «Фонтанки», конфликт начался на парковке, где девушка попросила коллег переставить патрульный автомобиль. В ответ инспекторы потребовали от нее показать удостоверение личности и объяснить, почему у нее с собой табельное оружие.

Девушка решила не вступать в конфликт и ушла. Но вновь встретилась с коллегами в дежурной части, где конфликт перерос в горячую фазу. Колесников толкнул девушку на пол. В результате оперативница получила перелом руки.

Петербургский главк МВД начал служебную проверку, по итогам которой принял решение уволить из органов всех участников конфликта. Против Александра Колесникова, который толкнул коллегу, завели уголовное дело за превышение полномочий.