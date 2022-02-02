Против инспектора ДПС в Петербурге возбудили дело после драки с коллегой

В отношении сотрудника ДПС в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело. Как сообщила пресс-служба главка СК РФ, полицейский ударил коллегу из уголовного розыска, нанес ей перелом плечевой кости.

Следователи завели дело по статье «Превышение должностных полномочий».

В ночь на 1 февраля участники конфликта находились в отделении полиции, 34-летний инспектор с силой оттолкнул от себя 24-летнюю женщину, она ударилась спиной о стену.

После этого полицейский рывком скрутил руки потерпевшей за спину, сломав ключицу. При задержании присутствовал его коллега.

Причиной конфликта могли стать претензии сотрудников ГИБДД к табельному оружию женщины.

Они потребовали предъявить удостоверение полицейского, женщина отказалась в нецензурной форме, после чего к ней применили физическую силу.

«Фонтанка» сообщила, что отдел по работе с личным составом МВД по Василеостровскому району изучил материалы дела и уволил из органов трех участников инцидента.