МВД начало проверку после избиения полицейской сотрудниками ГИБДД

В Санкт-Петербурге сотрудники ДПС подрались с оперуполномоченной уголовного розыска. Конфликт начался со словесной перепалки, а завершился для 24-летней полицейской больницей. МВД проводит проверку.

Как «360» рассказал источник в правоохранительных органах, сотрудник дорожно-патрульной службы возле дежурной части отделения полиции по Василеостровскому району увидел у девушки кобуру с оружием. Он потребовал предъявить удостоверение, но оперуполномоченная отказалась.

Внутри дежурной части ссора разгорелась с новой силой, несмотря на требование начальника смены пропустить молодую коллегу в помещение для задержанных.

В какой-то момент девушка не выдержала: сначала она обматерила дорожного полицейского за излишнее рвение в работе, а потом толкнула его и несколько раз замахнулась на коллегу инспектора. Тогда оперуполномоченную повалили на пол и скрутили.

Известно, что в этот же день она попала в Мариинскую больницу. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», у 24-летней сотрудницы уголовного розыска сломана ключица.

В правоохранительных органах пострадавшая работает с сентября 2015 года. Она окончила Санкт-Петербургский университет МВД России в 2020-м. В августе этого же года стала оперуполномоченным группы уголовного розыска.

Инспекторам, которые стали участниками конфликта, 25 и 34 года. Они учились в том же вузе и тоже не первый год работают в полиции. После произошедшего у сотрудников ДПС изъяли табельное оружие и служебные удостоверения. Проводится проверка.