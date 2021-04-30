Лжесвидетеля по делу Ефремова приговорили к году исправительных работ

Тевана Бадасяна приговорили к одному году исправительных работ за лжесвидетельство по делу актера Михаила Ефремова. С него, кроме того, будут удерживать 10% от зарплаты в доход государства.

Бадасян утверждал, что незадолго до смертельного ДТП видел, как похожий на Ефремова человек садился на заднее сиденье авто. Пресненский суд счел показания ложными.

В приговоре суда значится, что Бадасян дал ложные показания из личной заинтересованности, чтобы помочь Ефремову избежать уголовного наказания. По мнению судьи, вина Бадасяна подтверждается проверкой показаний и с помощью данных с его телефона.

Обвинение просило для Бадасяна наказание в виде года и 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% в пользу государства. Сам свидетель просил его оправдать.

Бадасян — первый из трех свидетелей, в отношении которых сейчас идут разбирательства. Андрей Гаев и Александр Кобец на заседании по делу Ефремова утверждали, что первыми оказались на месте аварии. Они также говорили, что за рулем сидел другой человек.