Источник рассказал подробности о нападении на школу в Казани

Стрельба и взрывы начались в казанской школе после второго урока. Директор учебного заведения по громкой связи приказал всем запереться в кабинетах. Об этом «360» рассказал информированный источник.

«Шел второй урок. Тогда через громкоговоритель стала кричать директор. Она кричала, чтобы учителя и дети заперлись в кабинетах и загнали всех детей из коридора в кабинеты. Через некоторое время был слышен первый громкий взрыв», — поделился собеседник.

Источник добавил, что сначала все подумали об учебной тревоге, после чего «было слышно череду маленьких взрывов».

В первой половине дня 11 мая в казанской школе началась стрельба и прогремел взрыв. На гимназию напал вооруженный 19-летний выпускник. По последним данным, погибли четыре мальчика, три девочки и учительница. 16 человек получили ранения. Сейчас они в больнице. 12 мая в Татарстане объявили днем траура, все школы города закрыли в целях безопасности.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в школе не было охраны. Следователи завели уголовное дело о массовом убийстве.