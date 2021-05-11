СК завел дело о массовом убийстве после стрельбы в Казани

СК возбудил дело о массовом убийстве после стрельбы в Казани. Расследованием займется центральное управление Следственного комитета.

«Председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным поручено передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в главное следственное управление центрального аппарата ведомства», — сообщил сайт СК России.

По указанию Бастрыкина на место происшествия направили сотрудников криминалистического центра ведомства. Они привезут с собой специальную технику и помогут следователям в поиске и фиксации всех следов преступления.

11 мая в одной из казанских школ произошла стрельба и прогремел взрыв. СМИ писали, что на учебное заведение напал стрелок с сообщником, однако в региональном МВД сообщили, что бывший ученик этой школы действовал один. Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что погибли четыре мальчика и три девочки. В НАК подтвердили, что сообщников у стрелка не было.

Подозреваемого в массовом убийстве в казанской гимназии задержали и отвезли в полицию. На месте происшествия работают медики, сотрудники МЧС, правоохранительных органов и спецслужб. В целях безопасности в столице Татарстана закрыли все школы. После случившегося президент России Владимир Путин поручил проработать новое положение о видах оружия, которым могут пользоваться россияне.