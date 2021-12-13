«Дети босиком бежали». Дедушка одного из учеников гимназии в Серпухове рассказал о взрыве

Дети, учащиеся в Серпуховском монастыре, бежали босиком, чтобы укрыться от взрыва и спрятаться в соседнем здании. Об этом рассказал дедушка одного из учеников гимназии корреспонденту «Осторожно, новости».

По его словам, ему позвонил испуганный внук и начал громко кричать в трубку, чтобы тот скорее приехал, потому что, по его словам, в монастыре было задымление.

«Дети босиком бежали. Кто в тапках, кто в летней одежде, чтобы спрятаться в трапезной. Ребенок мне позвонил, кричит: „Дедушка, приезжай скорее, тут дым!“» — описал события очевидец.

Он также добавил, что сам подрывник смог добраться до здания и зайти внутрь, а после упал в холле. К нему попытались подойти спецслужбы, но делали это с особенной осторожностью. Все дети, по его словам, укрылись в трапезной и ожидали родственников уже там.

Взрыв в Серпуховском монастыре утром 13 декабря устроил бывший ученик семинарии при нем. Некоторое время он еще был жив, но после, как писали СМИ, скончался от потери крови. Из-за подрыва пострадали семь человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот взрывчатки».