СК официально назвал причину взрыва в Серпуховском монастыре

Неизвестный подорвал взрывное устройство в Серпуховском женском монастыре. На место происшествия выехали следователи. Об этом РИА «Новости» сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

«Тринадцатого декабря на территории женского монастыря в Серпухове неизвестный привел в действие взрывное устройство», — констатировала она.

Врадий уточнила, что количество пострадавших на данный момент неизвестно, их число устанавливается. Вопрос о возбуждении уголовного дела поднят.

Источник в правоохранительных органах сообщил журналистам о том, что травмы получили семь человек, среди них 15-летний ребенок, который проходил мимо православной школы. Сейчас с ними работают врачи, оказывая необходимую помощь.

Произошедшим также занимается прокуратура Подмосковья. Она сообщила о нападении мужчины на монастырь.