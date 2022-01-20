Певца Авраама Руссо признали истцом по делу о похищении

Пресненский суд Москвы принял исковое заявление певца Авраама Руссо по делу о его похищении. Исполнителя признали гражданским истцом. Об этом рассказал «360» представляющий интересы певца адвокат Андрей Алешкин.

Он пояснил, что певец стал гражданским истцом по уголовному делу, по которому проходят бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов и еще три человека.

«Представители стороны обвиняемых возражали против приобщения иска, но поддержала прокуратура. С учетом мнения участников процесса суд постановил заявление принять. Заседание отложили на 4 февраля», — заявил Алешкин.

Певец Авраам Руссо обвинил предпринимателя Тельмана Исмаилова в заказе своего похищения, которое произошло в 2004 году. Кроме бывшего владельца Черкизовского рынка фигурантами дела стали бывший директор ресторана «Прага» Заур Марданов, предприниматель Эльяр Дамиров и начальник охраны Владислав Гусаков.

По данным следствия, Исмаилов заманил певца в ресторан, откуда Руссо увезли за город и удерживали три дня, требуя подписать с ними контракт. Певец на эти условия не согласился, а когда освободился, написал заявление в полицию на своих похитителей.

Дело рассматривал Пресненский суд Москвы, который освободил от уголовной ответственности Марданова, Гусакова и Дамирова, так как они добровольно освободили похищенного певца. Это решение отменил Мосгорсуд, отправив дело на новое рассмотрение.

Предприниматель Тельман Исмаилов заочно арестован в России по обвинению в убийстве и незаконном обороте оружия. По версии следствия, он стоял за организацией убийств предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева.

Исковое заявление о признании Авраама Руссо гражданским истцом адвокат Алешкин уже направлял в Пресненский суд в первой половине января. Но оригиналы документов потеряли в канцелярии. Поэтому заявление пришлось приносить заново.