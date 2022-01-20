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    20 января 2022, 14:11

    Певца Авраама Руссо признали истцом по делу о похищении

    Адвокат Алешкин: суд признал Авраама Руссо гражданским истцом по делу о похищении

    Анатолий Минкин, Иван Степанов

    Пресненский суд Москвы принял исковое заявление певца Авраама Руссо по делу о его похищении. Исполнителя признали гражданским истцом. Об этом рассказал «360» представляющий интересы певца адвокат Андрей Алешкин.

    Певца Авраама Руссо признали истцом по делу о похищении

    Он пояснил, что певец стал гражданским истцом по уголовному делу, по которому проходят бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов и еще три человека.

    «Представители стороны обвиняемых возражали против приобщения иска, но поддержала прокуратура. С учетом мнения участников процесса суд постановил заявление принять. Заседание отложили на 4 февраля», — заявил Алешкин.

    Певец Авраам Руссо обвинил предпринимателя Тельмана Исмаилова в заказе своего похищения, которое произошло в 2004 году. Кроме бывшего владельца Черкизовского рынка фигурантами дела стали бывший директор ресторана «Прага» Заур Марданов, предприниматель Эльяр Дамиров и начальник охраны Владислав Гусаков.

    По данным следствия, Исмаилов заманил певца в ресторан, откуда Руссо увезли за город и удерживали три дня, требуя подписать с ними контракт. Певец на эти условия не согласился, а когда освободился, написал заявление в полицию на своих похитителей.

    Дело рассматривал Пресненский суд Москвы, который освободил от уголовной ответственности Марданова, Гусакова и Дамирова, так как они добровольно освободили похищенного певца. Это решение отменил Мосгорсуд, отправив дело на новое рассмотрение.

    Предприниматель Тельман Исмаилов заочно арестован в России по обвинению в убийстве и незаконном обороте оружия. По версии следствия, он стоял за организацией убийств предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева.

    Исковое заявление о признании Авраама Руссо гражданским истцом адвокат Алешкин уже направлял в Пресненский суд в первой половине января. Но оригиналы документов потеряли в канцелярии. Поэтому заявление пришлось приносить заново.