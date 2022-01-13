Суд потерял исковое заявление Авраама Руссо о его похищении

Адвокат певца Авраама Руссо Андрей Алешкин заявил «360», что суд потерял отправленное по почте исковое заявление о похищении музыканта. Таким образом, его не смогли допустить к сегодняшнему процессу.

«Суд признал при этом, что это ошибка помощницы судьи, которая мне вчера звонила. Там оригиналы документов, подтверждающие затраты Авраама Руссо, которые он понес. Оснований не рассматривать данный иск у суда нет. Таким образом, по вине суда я сегодня не был допущен до процесса, все документы были направлены и получены, и я считаю, что судебный процесс без меня, представителя Руссо, нарушает его права», — сказал Алешкин.

Авраам Руссо обвинил бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в заказе своего похищения. Случай произошел, по его словам, еще в 2004 году.

«Там фигурируют четверо — Тельман Исмаилов, Заур Марданов, его товарищ Илья Агамиров и начальник охраны Русаков. Двоих уже судили, но не посадили из-за сроков давности. Исмаилов и его племянник — они не находятся в России. Мой адвокат пойдет вместо меня, так как я тоже не в России», — напомнил Руссо «360».

От Руссо похитители якобы требовали заключить с Исмаиловым контракт. Сам предприниматель находится в международном розыске. Его обвиняют в организации убийства двух бизнесменов в мае 2016 года в Московской области.

Кроме того, Руссо рассказал о состоянии своего здоровья после покушения на него в 2006 году.

«К сожалению, не получилось открыть вену, восстановить проходимость, поэтому 19-го будет встреча с врачом — будем решать, что делать дальше. Как все закончится — быстро вернусь в Москву и заново продолжу петь и танцевать вместе с вами», — добавил он.