Дело о похищении певца Руссо снова рассмотрят

Мосгорсуд сообщил о второй попытке вывести похитителей Авраама Руссо в 2014-м на чистую воду. Уголовное дело рассмотрят заново.

«Постановление отменено в связи с нарушением норм уголовно-процессуального законодательства, уголовное дело возвращено на новое судебное рассмотрение в тот же суд», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы суда.

Ранее Пресненский суд Москвы освободил от уголовной ответственности Заура Марданова, Владимира Гусакова, Эльяра Дамирова, которых обвиняли по статье УК РФ «Похищение человека». Дело прекратили, так как они сами освободили певца Авраама Руссо.

По данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года вместе с сообщниками заманил Руссо в ресторан «Прага», где певца избили и потребовали начать работать по их условиям. Музыканта отвезли за город, где его держали три дня, пока он не принял ультиматум своих похитителей.

Исмаилова заочно арестовали по обвинению в убийстве и незаконном обороте оружия. Марданов — племянник Исмаилова, Гусаков — его водитель и телохранитель, а Дамиров — предприниматель. Они участвовали в похищении Руссо.