Дело возбудили после драки петербуржцев из родительского чата

Драка со стрельбой в Санкт-Петербурге после конфликта в родительском чате стала поводом для уголовного дела. Его возбудили по статье о хулиганстве. Одного из участников потасовки задержали.

Начавшийся в переписке конфликт перерос в реальный в минувшую субботу, напомнило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Возбуждено уголовное дело по части 1-й статьи 213 УК РФ „Хулиганство“», — уточнили в ведомстве. Известно о задержании 28-летнего мужчины.

На проспекте Тореза вечером 21 ноября подрались две компании. В потасовке участвовали около десяти человек. Кто-то из мужчин принес на встречу травматическое оружие. Кроме того, полиция изъяла у участников драки газовый пистолет. Обошлось без пострадавших. Взаимные обвинения родители школьников друг другу предъявлять не стали.

Более плачевные последствия оказались у ссоры других взрослых из Волгограда, которые не смогли договориться о сдаче их детьми теста по русскому языку. Конфликт привел к гибели мужчины: он впал в кому и умер после удара по голове.