«Мы мечтали, что он выкарабкается из комы». Зачинщица конфликта в чате извинилась за смерть Гребенюка

Драка после ссоры в родительском чате, когда стороны не смогли договориться о дате сдачи теста по русскому языку, произошла 23 октября в волгоградском отделении Сбербанка. Мелконян ударил Гребенюка по голове. Мужчина был прооперирован, впал в кому и 1 ноября скончался.

Ануш принесла свои извинения и подчеркнула, что трагедии никто не хотел и это просто «несчастное обстоятельство».

«Сложилось так, что он упал, руку как бы повредил. Он (брат) пошел поговорить. Говорит: „Зачем ты мою сестру обижаешь?“ <…> Этого не должно было быть. Я молилась, мы мечтали, что он (потерпевший) выкарабкается из комы», — призналась плачущая женщина.

Арсен Мелконян был заключен под стражу несмотря на явку с повинной и просьбу защиты о домашнем аресте. Дело взял под личный контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Соседи Мелокняна охарактеризовали его как крайне агрессивного человека. Об убитом им Гребенюке они сообщили, что мужчина никогда ни с кем не конфликтовал.