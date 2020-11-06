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    06 ноября 2020, 05:49

    «Мы мечтали, что он выкарабкается из комы». Зачинщица конфликта в чате извинилась за смерть Гребенюка

    Анастасия Кукова

    Женщина, ставшая причиной смертельной драки Романа Гребенюка и ее брата Арсена Мелконяна, в эфире Первого канала прокомментировала сложившуюся ситуацию. Ануш принесла свои извинения близким убитого и признала, что этого не должно было произойти.
    «Мы мечтали, что он выкарабкается из комы». Зачинщица конфликта в чате извинилась за смерть Гребенюка

    Драка после ссоры в родительском чате, когда стороны не смогли договориться о дате сдачи теста по русскому языку, произошла 23 октября в волгоградском отделении Сбербанка. Мелконян ударил Гребенюка по голове. Мужчина был прооперирован, впал в кому и 1 ноября скончался.

    Ануш принесла свои извинения и подчеркнула, что трагедии никто не хотел и это просто «несчастное обстоятельство».

    «Сложилось так, что он упал, руку как бы повредил. Он (брат) пошел поговорить. Говорит: „Зачем ты мою сестру обижаешь?“ <…> Этого не должно было быть. Я молилась, мы мечтали, что он (потерпевший) выкарабкается из комы», — призналась плачущая женщина.

    Арсен Мелконян был заключен под стражу несмотря на явку с повинной и просьбу защиты о домашнем аресте. Дело взял под личный контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

    Соседи Мелокняна охарактеризовали его как крайне агрессивного человека. Об убитом им Гребенюке они сообщили, что мужчина никогда ни с кем не конфликтовал.