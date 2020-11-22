Появилось видео драки со стрельбой участников родительского чата в Петербурге

В распоряжении «360» появилось видео с камер наблюдения, на котором дерутся и выясняют отношения участники родительского чата в Петербурге. В ход пошло и оружие.

На видео несколько человек дерутся возле машин на улице. В суматохе неясно, кто есть кто. По очереди участники потасовки падают на капоты припаркованных машин. Рукоприкладство то возобновляется, то снова прекращается.

Драка произошла в дворе жилого дома проспекте Тореза в Выборгском районе 21 ноября. Родители школьников заранее договорились встретиться в определенном месте. Кто-то из них принес на встречу травматическое оружие, даже прозвучал выстрел. Шестерых нарушителей спокойствия забрала полиция. Стражи порядка составили протоколы о мелком хулиганстве. Никто из участников драки не стал выдвигать своим оппонентам обвинения. Пострадавших при потасовке не было.

Полиция изъяла у дебоширов газовый и травматический пистолеты, теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.