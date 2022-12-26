26 декабря 2022, 19:17
СК возбудил дело после убийства детей из-за «бесов» в Екатеринбурге
Следком завел дело после убийства троих детей в Екатеринбурге
Следственный комитет России по Свердловской области завел дело по факту убийства трех детей в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Следователи ведут производство по статье «Убийство двух или более малолетних лиц».
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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, специалисты осмотрят место происшествия и зафиксируют следы совершенного преступления, по итогам проверки назначат необходимые экспертизы.
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Также следователи установят условия и причины, которые привели к трагедии.
Днем 25 декабря сообщалось, предположительно, что многодетная мать в Екатеринбурге убила троих своих детей, подумав, что в них якобы вселились бесы. Погибшей девочке было пять месяцев, а двум мальчикам — по 10 и 15 лет.
Друг погибшего 15-летнего подростка в беседе с «360» сообщил, что тот ранее никогда не жаловался на трудности в общении с родителями. Маму ребенка он описал как обычную женщину, которая ничем не выделяется.
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