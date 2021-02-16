Дело скрывших разлив топлива в Норильске чиновников отправили в суд

Уголовное дело о халатности в отношении двух бывших чиновников администрации Норильска направили в суд. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России, обвиняемые не рассказали о произошедшем на ТЭЦ-3 разливе топлива.

На скамье подсудимых окажутся бывший заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска и сотрудник этого же подразделения, чья должность не сообщается.

Следователи выяснили, что 29 мая 2020 года в результате аварии на ТЭЦ-3 из резервуара вылилось более 21 тысячи тонн дизельного топлива.

Получив эту информацию, обвиняемые не приняли никаких мер, чтобы начать работы по устранению нефтепродуктов и другие прописанные в регламентах мероприятия.

Бездействие чиновников привело к увеличению вреда, нанесенного экологии. Так были нарушены прав граждан на благоприятную окружающую среду, а также задеты интересы государства.

Уголовное дело рассмотрит Норильский городской суд Красноярского края. Дата рассмотрения пока не назначена.

Это не первый суд, который прошел по этому делу. Бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина по уголовному делу о халатности приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15% от зарплаты.

Компания «Норильский никель», чьей «дочке» принадлежала ТЭЦ-3, заплатит рекордный штраф в размере 146 миллиардов рублей по иску Росприроднадзора.