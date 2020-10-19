Бывшего мэра Норильска приговорили к исправительным работам после утечки на ТЭЦ

Бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15% заработной платы. Его обвинили в халатности после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3.

«Суд приговорил его к исправительным работам сроком на шесть месяцев с удержанием 15% заработной платы», — сказали ТАСС в пресс-службе краевого суда Красноярского края.

29 мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла разгерметизация бака, вылилась часть топлива. Из-за происшествия в грунт и воду попало около 21 тысячи тонн дизеля.

Следователи возбудили четыре уголовных дела. Расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что доказать халатность чиновника помогли непрочитанные сообщения в его мессенджере. Мэр несвоевременно ввел режим ЧС, в результате чего размер причиненного вреда существенно увеличился.

Расследование в отношении Ахметчина началось в июне, месяцем позже он подал в отставку по собственному желанию.