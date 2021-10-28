Дело против зачинщиков потасовки в метро Москвы передадут в суд

Уголовное дело о хулиганстве на станции «Текстильщики» в метро Москвы направят в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемыми по нему проходят три мужчины, сообщила городская прокуратура.

Фигурантам 27, 30 и 36 лет. Они обвиняются в хулиганстве, совершенном группой лиц на транспорте общего пользования.

По данным ведомства, вечером 12 октября злоумышленники устроили потасовку в вагоне поезда в московской подземке. Они приставали к другим пассажирам, вели себя оскорбительно и использовали нецензурную брань.

Когда им сделали замечание, приятели начали толкать и хватать за одежду других пассажиров.

Изначально суд вынес решение по административному делу против зачинщиков конфликта, но позже их действия переквалифицировали. Сейчас обвиняемые находятся под стражей. В СИЗО их отправили до 15 декабря.

«В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Кузьминский районный суд для рассмотрения по существу», — заключили в прокуратуре.