Суд арестовал участника конфликта на станции «Текстильщики» в Москве

Суд арестовал до 15 декабря 2021 года 36-летнего мужчину, который стал участником конфликта в московском метро. Против него и двух соучастников возбуждено уголовное дело, сообщил Telegram-канал столичной прокуратуры.

Пресс-служба прокуратуры сообщила, что суд избрал в отношении одного из задержанных — 36-летнего мужчины — меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 декабря 2021 года. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК России «хулиганство, совершенное группой лиц».

В совершении преступления обвиняют всех трех участников конфликта. Расследованием уголовного дела занимается следователи СК. Правоохранители установили, что задержанные применили насилие к пассажирам метро, вступившимся за женщину. Конфликт случился вечером 12 октября в вагоне поезда, следовавшего от станции «Волгоградский проспект» до станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена.

Следователи опубликовали видеозапись с допросом подозреваемых. Кадры появились на YouTube-канале СК.