Суд арестовал всех зачинщиков конфликта на станции «Текстильщики» в Москве

Три участника конфликта на станции «Текстильщики» столичного метро пробудут под стражей до 15 декабря 2021 года. Соответствующее решение принял суд, написал Telegram-канал прокуратуры Москвы.

Представители прокуратуры сообщили, что решением суда под стражу отправятся еще два фигуранта уголовного дела о хулиганстве — мужчины 27 и 30 лет. Их арестовали до 15 декабря 2021 года.

Ранее на этот же срок был арестован первый участник конфликта — 36-летний нарушитель. Задержанных обвиняют по части 2 статьи 213 УК России «Хулиганство, совершенное группой лиц».

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как 12 октября появилось видео с конфликтом в вагоне московского метро. Трое задержанных в тот вечер применили насилие против пассажиров метро, вступившихся за девушку. Мужчины 1985, 1991 и 1993 годов рождения ранее вступили в словесную перепалку с пассажиркой поезда. Изначально Кузьминский районный суд Москвы вынес решение по административному делу, но позже действия задержанных переквалифицировали.

Видеоролик с допросом задержанных опубликовала на YouTube-канале пресс-служба Следственного комитета России.