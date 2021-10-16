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    16 октября 2021, 18:40

    Суд арестовал всех зачинщиков конфликта на станции «Текстильщики» в Москве

    Суд арестовал трех мужчин, устроивших конфликт в московском метро, до 15 декабря 2021 года

    Антон Ишбульдин

    Три участника конфликта на станции «Текстильщики» столичного метро пробудут под стражей до 15 декабря 2021 года. Соответствующее решение принял суд, написал Telegram-канал прокуратуры Москвы.

    Суд арестовал всех зачинщиков конфликта на станции «Текстильщики» в Москве

    Представители прокуратуры сообщили, что решением суда под стражу отправятся еще два фигуранта уголовного дела о хулиганстве — мужчины 27 и 30 лет. Их арестовали до 15 декабря 2021 года.

    Ранее на этот же срок был арестован первый участник конфликта — 36-летний нарушитель. Задержанных обвиняют по части 2 статьи 213 УК России «Хулиганство, совершенное группой лиц».

    Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как 12 октября появилось видео с конфликтом в вагоне московского метро. Трое задержанных в тот вечер применили насилие против пассажиров метро, вступившихся за девушку. Мужчины 1985, 1991 и 1993 годов рождения ранее вступили в словесную перепалку с пассажиркой поезда. Изначально Кузьминский районный суд Москвы вынес решение по административному делу, но позже действия задержанных переквалифицировали.

    Видеоролик с допросом задержанных опубликовала на YouTube-канале пресс-служба Следственного комитета России.