Криминал 14 февраля 2024, 11:19 Дело о жестоком убийстве пенсионерки в Кашире передали в суд СК: завершено расследование по делу об убийстве пенсионерки в Кашире

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В Кашире завершили расследование уголовного дела в отношении 72-летнего жителя Каширы, обвиняемого в убийстве пенсионерки из Москвы. Об этом сообщили в главке подмосковного СК.

В декабре прошлого года между обвиняемым и жертвой на проселочной дороге в деревне Вослинка произошел конфликт. Во время ссоры мужчина избил пенсионерку, которая от ударов потеряла сознание и упала.

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Обвиняемый подумал, что убил женщину. Он положил пенсионерку в багажник и решил спрятать тело. Мужчина поехал по дороге, присматривая незаметное для окружающих место.

По пути пострадавшая пришла в себя. Она позвонила по мобильному телефону дочери и рассказала о случившемся. Мужчина услышал шум в багажнике и притормозил. Он открыл заднюю дверь и ударил пенсионерку молотком. Она скончалась на месте.

Убедившись в том, что женщина умерла, он увез ее тело на участок в Веневском районе Тульской области. Там обвиняемый сбросил труп в канаву и присыпал снегом. Затем он приехал в деревню Растовцы в Кашире и выкинул там в мусорный бак сумку и личные вещи жертвы.

На допросе мужчина сознался в преступлении. Следователи в общей сложности провели 15 экспертиз.

«Собранные доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения», — уточнили в ведомстве.

Уголовное дело по статье об убийстве передали в Каширский городской суд.