Криминал 07 февраля 2024, 13:08 Трех пенсионерок застрелили в Подмосковье Telegram-канал «112»: в Подмосковье неизвестный застрелил трех пенсионерок РИА «Новости»

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В деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа Московской области застрелили трех пенсионерок. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По его данным, женщин убили в частном доме. Ни мотив преступления, ни подозреваемого пока не установили. По информации издания, убийство случилось еще 5 февраля, однако тела обнаружили через день.

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Официальных данных о происшествии пока не поступало.

Ранее жителя Свердловской области приговорили к восьми годам лишения свободы за избиение знакомого до смерти. Как установило следствие, собутыльники выпивали в компании, и двое из них поругались. Один мужчина стал избивать другого, и тот скончался от травм.