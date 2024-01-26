Происшествия 26 января 2024, 15:46 Трое подростков сожгли пенсионерку «коктейлем Молотова» в Подмосковье Shot: подростки сожгли дом вместе с пенсионеркой в Ступине Pablo Rojas Madariaga/Keystone Press Agency/globallookpress

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Подростки подожгли дом пенсионерки «коктейлем Молотова» в Ступине. Пожилая женщина не смогла выбраться из полыхающего здания и погибла. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Убийство, совершенное общеопасным способом» и «Умышленное уничтожение имущества», сообщил Telegram-канал Shot.

Пожар произошел в ночь на 22 января. Одноэтажный деревянный дом на улице Щорса выгорел полностью, повреждения получили два соседних здания.

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«После того как пожар полностью потушили, в доме нашли обгоревшее тело 73-летней Надежды», — уточнили журналисты.

По предварительной информации, 16-летняя девушка, 17-летний и 18-летний парень приехали из Коломны специально, чтобы устроить поджог. Молодые люди нигде не учатся и не работают, они получили заказ через мессенджер. Злоумышленники разбили окно и бросили бутылку с зажигательной смесью в дом, добавили авторы статьи.

Как сообщали в пресс-службе МЧС России по Московской области, на месте происшествия работали 12 спасателей и три единицы техники. На тушение пожара ушло более шести часов.

Позже Shot стало известно, что заказчиком мог быть украинский журналист и видеоблогер Анатолий Шарий. Целью была другая женщина, но исполнители «промахнулись».

Ранее источник РИА «Новости» в правоохранительных органах региона сообщал, что Шарий мог быть причастен в поджогам шин в подъездах в Петербурге и Ленинградской области. Тогда задержали 14 человек, восемь из которых несовершеннолетние.

Сам Шарий тоже стал жертвой поджога. Неизвестные закидали коктейлями Молотова виллу блогера в Испании в октября. Нападение связали с опубликованным расследованием Шария о схеме незаконного оборота наркотиков на Украине.