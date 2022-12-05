Криминал 05 декабря 2022, 16:04 Дело о взрыве газа в жилом доме в Ярославле переквалифицировали Следком переквалифицировал дело после взрыва газа в жилом доме в Ярославле РИА «Новости»

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Следователи переквалифицировали уголовное дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по Ярославской области.

Изначально правоохранители завели дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Однако позднее они установили, что один из жильцов дома получил тяжкий вред здоровью.

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В связи с этим СК переквалифицировал дело на статью «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

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Взрыв бытового газа произошел в Ярославле утром 5 декабря, пострадал 40-летний местный житель. Прибывшие на место происшествия спасатели вывели из здания 44 человека.

Пострадавшего мужчину экстренно госпитализировали в ожоговое отделение местной больницы, он находится в тяжелом состоянии.

Экстренные службы считают предварительной причиной взрыва газа неисправность газовой плиты.