Происшествия 05 декабря 2022, 11:49 Пострадавшего при взрыве жилого дома в Ярославле доставили в больницу в тяжелом состоянии Депздрав Ярославля: состояние пострадавшего при взрыве газа в доме крайне тяжелое РИА «Новости»

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Пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Ярославле находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние, как крайне тяжелое. Об этом сообщил департамент здравоохранения и фармации региона в соцсети «ВКонтакте».

«Пострадавший при взрыве доставлен в больницу скорой помощи им. Соловьева в крайне тяжелом состоянии, находится в реанимационном отделении», — сказано в сообщении департамента здравоохранения региона.

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В ведомстве подчеркнули, что врачи больницы делают все возможное для спасения жизни пострадавшего.

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Следком возбудил дело после взрыва бытового газа в Ярославле. Происшествие случилось утром 5 декабря в жилом доме по улице Кузнецова. Сообщение о взрыве в экстренные службы получило в 6:15. Экстренные службы сообщили, что обрушилась крыша здания и чердачные перекрытия. Под завалами дома спасатели не нашли пострадавших.