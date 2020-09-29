Неизвестные увели с VIP-счета арестованного предпринимателя Анатолия Быкова солидную сумму. Его смартфон с приложением «Сбербанк Онлайн» в это время находился у следователей.

Жена Быкова получила выписку из Сбербанка, в которой говорится, что со счета ее мужа летом сняли крупную сумму и увели деньги в Москву.

«Сотовый телефон Анатолия Петровича, с которого можно было получить доступ к деньгам, поскольку там было установлено приложение „Сбербанк Онлайн“, в вышеуказанный период находился в распоряжении органов следствия, так как был изъят при задержании и был возвращен жене Анатолия Петровича только в начале сентября», — приводит портал «Запад 24» слова адвоката Быкова Алексея Прохорова, который уже подал в полицию заявление.

Предпринимателя Анатолия Быкова арестовали в мае 2020 года по делу о двух убийствах в 1990-х годах. Быков в то время возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода, был депутатом законодательного собрания Красноярского края и, по версии следствия, руководил криминальной группировкой.