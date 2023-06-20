Криминал 20 июня 2023, 08:01 Дело экс-главы Минтранса Красноярского края о скандале вокруг строительства метро передадут в суд Прокуратура утвердила обвинение по делу экс-главы Минтранса Красноярского края Димитрова

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Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова утвердили и передадут на рассмотрение в суд. Об этом сообщила региональная прокуратура.

«Прокурор Красноярского края утвердил обвинительное заключение. <…> Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Красноярска», — сообщили в надзорном ведомстве.

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Константин Димитров признал вину в превышении должностных полномочий, заключил досудебное соглашение, раскрыл обстоятельства дела и имена других фигурантов. Он находится под домашним арестом. По вменяемой статье бывшему чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы. Уголовные дела в отношения других подозреваемых — в производстве.

Бывшего министра задержали в 2022 году. Константина Димитрова обвинили в том, что в 2019 году он по поручению вышестоящего руководства отдал распоряжение подписать акт приемки-передачи работ при строительстве метро на сумму более 742 миллиона рублей, хотя знал о нарушениях. Подрядчик пробурил 60 скважин вместо 220 и основывался на проектной документации 90-х годов, не имея актуальной геодезической съемки.

По делу о хищении денег при строительстве красноярского метрополитена задержали также экс-заместителя главы Росприроднадзора и бывшего префекта САО Москвы Олега Митволя. Он возглавлял АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», который в 2019 году выиграл заказ на изменение проектной документации первой линии подземки.