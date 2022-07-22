Полиция задержала министра транспорта Красноярского края

Главу министерства транспорта Красноярского края Константина Димитрова задержала полиция. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Пока задержан», — цитирует издание своего собеседника.

Известно, что министр задержан по делу, связанному с проектом строительства метро в Красноярске. Детали обвинения правоохранители пока не разглашают, написало ИА Nation News.

Ранее суд отправил под арест бывшего замруководителя Росприроднадзора и экс-префекта САО Москвы Олега Митволя. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он замешан в том же деле, что и Димитров — Митволя обвиняют в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве красноярского метро. Митволь занимает должность председателя совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий». В 2019 году эта компания выиграла конкурс на корректировку проектной документации первой линии метро в Красноярске.