Деятельность сети криптоферм пресекла ФСБ в Дагестане

Деятельность сети незаконных криптоферм пресечена сотрудниками УФСБ в Дагестане. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего изъято 4343 единицы компьютерной техники стоимостью более чем 500 миллионов рублей. Компания «Дагэнерго» подсчитывает сумму ущерба, который нанесла деятельность фермы.

«Пресечена противоправная деятельность сети криптоферм, незаконно действовавших на территориях городов Махачкала и Кизляр, сел Кульзеб и Новое Гадари Кизилюртовского района Дагестана», — сообщила спецслужба.

Ранее россиян предупредили об опасности майнинга криптовалюты в зимнее время. Оборудование зимой легче охлаждать, потребление растет и возрастает нагрузка на электросети, которые выходят из строя из-за перегрузок.

Нелегальный майнинг может привести к росту тарифов на электроэнергию. Сейчас владельцы криптоферм платят за электричество по обычным расценкам, но бизнес просит ввести для них специальные тарифы.