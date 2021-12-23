Россиян предупредили об опасности нелегального майнинга в зимнее время

Вторую зиму подряд в России наблюдается резкое увеличение электроэнергии. В скачках винят майнеров, из-за которых жители страны могут остаться без света в холодное время года.

Борьба с нелегальной добычей криптовалюты заключается не только в вопросе денежной компенсации и специальных тарифах. Для обычных россиян майнинг становится реальной угрозой в зимнее время, заявила «Известиям» пресс-секретарь «Иркутскэнерго» Евгения Романова.

По ее словам, уже вторую зиму подряд специалисты фиксируют резкий рост потребления электроэнергии. С наступлением холодов майнеры активизируются, так как криптофермы становится легче охлаждать. В итоге увеличение потребления электричества создает большую нагрузку на сети, которые начинают выходить из строя.

Как отметила Романова, нагрузка при обычном потреблении электроэнергии в разы отличается от той, которая происходит при добыче криптовалюты. Майнинг происходит круглосуточно, то есть их коэффициент одновременности работы сети больше, чем у алюминиевого завода.

Ранее журналисты предупреждали, что нелегальный майнинг может привести к росту тарифов на электроэнергию. Сейчас владельцы криптоферм платят за электричество по обычным расценкам, но бизнес просит ввести для них специальные тарифы.