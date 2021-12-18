Рост майнинга может привести к подорожанию электричества. Бороться с криптофермами предложили специальными тарифами

Россияне стали тратить на 5% больше электроэнергии за два прошедших года. Резкий рост потребления электроэнергии связывают с майнингом криптовалюты. Бизнес уже просил изменить тарифы в зависимости от объема потребления. Предыдущие попытки провалились, но участники рынка выступили с новым предложением.

Лидером по объему майнинга биткоина традиционно считался Китай. Летом власти страны запретили добычу криптовалюты из-за начавшегося энергокризиса. После этого Россия вышла на третье место, так как владельцев митинговых ферм привлекли низкие тарифы на электроэнергию.

Рост майнинга не устроил энергетиков. За последние два года расход электроэнергии в стране увеличился на 5%. Если в 2020 году потребление составило 111 миллиардов киловатт-часов, то в 2021-м значение выросло до 117 миллиардов киловатт-часов. Также стало больше россиян, тратящих свыше 600 киловатт-часов в месяц. Доля таких потребителей дошла до 40%, уточнил «Коммерсант».

Большое количество майнеров в жилом секторе может обернуться авариями на электростанциях и перегрузками сети. Только в Иркутской области выявили более тысячи нелегальных ферм по добыче криптовалюты. Всего с начала года «Россети» пресекли работу 24 нелегальных криптоферм. Ущерб от их деятельности оценили в 123 миллиона рублей.

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На рост потребления электроэнергии жалуются не только энергетики, но и бизнесмены. При перекрестном субсидировании предприниматели платят не только за обычных жителей страны, но и майнеров. В 2019–2020 годах бизнес доплачивал за россиян 237 миллиардов рублей, а в 2021 году сумма выросла уже до 241 миллиарда.

Неудачные эксперименты

Участники рынка уже не первый раз просят ввести дифференциацию тарифов населения по объему потребления. К похожим мерам уже прибегли власти других стран. В Белоруссии, например, криптофермы прировняли к дата-центрам, сделав для них повышенный тариф. В Казахстане хотят заставить майнеров доплачивать за потраченную электроэнергию.

В России подобные попытки повлиять на ситуацию с тарифами и добычей криптовалюты провалились. В 2018 году в стране пытались ввести так называемую социальную норму. Она подразумевала льготный порог 300 киловатт-часов в месяц, а затем повышение цены. После проведения эксперимента в некоторых регионах от инициативы решили отказаться.

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Еще предлагалось постепенно убрать льготы в селах, а также отменить их для квартир с электрическими плитами. В итоге эта идея продолжила существовать только в Крыму. Там жители платят 3,3 рубля за киловатт-час в пределах 190 киловатт-часов. При потреблении до 800 киловатт-часов они отдают 4,2 рубля, а далее установлена сумма 5,53 рубля.

С майнерами пытаются бороться и с помощью судов, но кардинально ничего не меняется. В Иркутской области «Иркутскэнергосбыт» выиграл лишь девять дел из 85 исков.

Новые предложения

Представители энергетической отрасли просят подойти к вопросу комплексно. В Совете производителей энергии, что необходимо установить повышенные тарифы на «сверх разумные для бытового потребления» объеме электроэнергии.

Максимальный порог в 7-7,5 тысячи киловатт-часов озвучили в «Сообществе потребителей энергии». Такая планка будет в 20-25 раз больше средних значений потребления для квартир и домов. В октябре идею введения особых тарифов поддержало Минэнерго.

«Мы прорабатываем вопрос в части электроэнергетики. Для поддержания надежности и качества энергоснабжения считаем необходимо исключить возможность потребления майнерами электроэнергии по тарифам для населения», — отмечал глава министерства Николай Шульгинов.

Он пояснял, что в противном случае придется повысить объем перекрестного субсидирования, но такой шаг является недопустимым. По словам министра, необходимо сделать так, чтобы майнеры не ухудшали положение и не пользовались сниженными тарифами на электроэнергию.

Согласно источникам «Коммерсанта», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже разрабатывает нормативный акт о дифференциации бытовых тарифов. При этом регуляторам непросто пойти на такую меру, так как любые попытки изменений стоимости могут привести к недовольству населения.