Эксклюзив 04 мая 2023, 15:48 «Давайте быть людьми». Мать подозреваемой в убийстве школьницы в Петербурге явилась в суд Подозреваемого в убийстве семиклассницы в Петербурге доставили в Красногвардейский суд

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В Красногвардейском районном суде Петербурга состоится слушание по делу об убийстве семиклассницы. Следствие попросило арестовать двух несовершеннолетних подозреваемых, сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. На заседание пришла мать обвиняемой девушки. В распоряжении «360» оказались кадры с места.

Подростков подозревают в совершении убийства.

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«Еще две семьи, в которых тоже есть дети и разрушено все. Поэтому давайте как-то быть людьми», — заявила мать 15-летней подозреваемой.

Мать подростка отказалась давать комментарии. Она не стала говорить, были ли у ее сына мотивы для совершения преступления.