04 мая 2023, 15:48
«Давайте быть людьми». Мать подозреваемой в убийстве школьницы в Петербурге явилась в суд
Подозреваемого в убийстве семиклассницы в Петербурге доставили в Красногвардейский суд
В Красногвардейском районном суде Петербурга состоится слушание по делу об убийстве семиклассницы. Следствие попросило арестовать двух несовершеннолетних подозреваемых, сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. На заседание пришла мать обвиняемой девушки. В распоряжении «360» оказались кадры с места.
Подростков подозревают в совершении убийства.
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«Еще две семьи, в которых тоже есть дети и разрушено все. Поэтому давайте как-то быть людьми», — заявила мать 15-летней подозреваемой.
Мать подростка отказалась давать комментарии. Она не стала говорить, были ли у ее сына мотивы для совершения преступления.По предварительным данным, днем 30 апреля подросток-стример и его подруга пригласили в лес свою общую 13-летнюю знакомую. Там ее убили молотком, а тело закопали в заранее выкопанной яме. Городской СК возбудил уголовное дело. Следователи сообщили, что у злоумышленников не было мотивов, они совершили это ради самоутверждения. Позже 16-летний подросток признался в содеянном и показал место, где похоронил убитую.
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