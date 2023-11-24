Криминал 24 ноября 2023, 13:59 Дарье Треповой продлили арест Суд продлил арест Дарьи Треповой до 18 апреля 2024 года включительно РИА «Новости»

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Второй Западный окружной военный суд продлил арест Дарьи Треповой*. Она останется в изоляторе по крайней мере до середины весны. Об этом сообщил ТАСС.

Выездное заседание прошло в Санкт-Петербурге. Судья постановил оставить меру пресечения без изменений и продлить ей арест по 18 апреля 2024 года. В последний раз Басманный суд Москвы оставлял ее под стражей до 2 декабря, до этого — до 2 сентября.

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Окончательное обвинение Дарье Треповой* предъявили в июле 2023 года, почти через четыре месяца после преступления. Ей вменили совершение теракта, незаконный оборот взрывных устройств и подделку документов.

Девушка принесла в кафе на Университетской набережной начиненную взрывчаткой статуэтку и вручила военкору Владлену Татарскому (Максиму Фомину). Прогремел взрыв, мужчина умер от полученных травм. Потерпевшими по делу признали 85 человек.

* Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.