Труп блогера нашли в петербургской квартире. Что известно о смерти ЛГБТ-активиста из TikTok

Житель Петербурга пригласил домой молодого парня, а утром нашел его мертвым. Полицейские увидели на теле следы удушения и начали выяснять все обстоятельства. СМИ сообщили, что погибший был известным тиктокером Егором Громовым.

Тело молодого человека нашли 2 августа в квартире одного из жилых домов на улице Маршала Казакова в Петербурге. Накануне парень остался ночевать у 45-летнего мужчины, который и увидел своего гостя мертвым, пишет «Мойка78».

На место прибыли сотрудники полиции. Они осмотрели тело и увидели следы удушья вместе с кровоподтеками на лице. В итоге правоохранители задержали хозяина квартиры, составив административный протокол. Все материалы передали следственному отделу по Красносельскому району, а мужчину отправили в изолятор.

Полицейские выяснили, что погибшему было 22 года. Он являлся гражданином Таджикистана и нигде не работал. В Петербурге у него не было регистрации.

Позже СМИ сообщили, что речь идет о блогере Егоре Громове. Настоящее имя молодого человека Али Забиров. Парень вел страницы в социальных сетях, где говорил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. В TikTok он снимал провокационные ролики для трех тысяч подписчиков. В одном из видео Громов рассказывал о типажах мужчин, которые нравятся лично ему. На странице во «ВКонтакте» погибший поставил статус «Влюблен» и указал страницу мужчины.

Как уточнила Readovka, перед смертью блогер приехал домой к своему женатому другу. Вечером мужчина ушел спать в детскую комнату, а гостя отправил в спальню. Утром хозяин квартиры увидел Забирова мертвым и позвонил в полицию. При этом правоохранители считают, что мужчина мог предложить блогеру заняться сексом. Когда молодой человек отказал, его могли задушить, отмечает сайт.

Следователи пока не завели уголовное дело об убийстве. Правоохранители проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства и причины смерти Забирова.