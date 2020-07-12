Невеста умерла на своей свадьбе в Москве

Девушка скончалась 11 июля во время торжественного банкета, когда гости уже сели за стол. По неуточненной информации, ей было 25 лет.

Во время праздничных гуляний она почувствовала себя плохо. Гости вызвали скорую помощь, медики диагностировали у невесты анафилактический шок. Чтобы помочь ей, понадобилось вызвать бригаду медиков-реаниматологов. Тем не менее, несмотря на усилия врачей, девушка скончалась.

Причина анафилактического шока — сильная и быстроразвивающаяся аллергическая реакция. Никто не знает, на какой продукт у человека может появиться подобная аллергия. В таких случаях необходимо немедленно оказать помощь, иначе человек умрет с высокой долей вероятности. У пострадавшего моментально отекает гортань, следом наступает удушье, падает давление, снижается деятельность сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказал врач скорой помощи Михаил Коневский, сообщила «Вечерняя Москва».