Блогер сделал селфи с картиной. Такого наплыва молодежи музей еще не видел

Галерея Уффици впервые в своей истории ворвалась в тренды Twitter и Instagram благодаря модному блогеру Кьяре Ферраньи. Казалось бы, здорово, что молодежь так заинтересовалась искусством, однако не все ценители это одобрили.

На неожиданный ход решилась SMM-служба галереи Уффици. В середине июля в рамках одной из акции (вроде «Ночи музеев», которая регулярно проводится в Москве) знаменитая галерея во Флоренции была открыта для ночного посещения. Среди посетителей в тот раз оказалась и модный Instagram-блогер Кьяра Ферраньи. Девушка решила сфотографироваться около картины «Рождение Венеры» — одного из самых известных полотен Сандро Боттичелли.

Этим не преминула воспользоваться администрация музея — скоро фотография солидной гостьи появилась на официальной странице галереи Уффици в Instagram. Заодно SMM-менеджеры предложили своим подписчикам сравнить образ Венеры с образом Кьяры Ферраньи и поразмышлять о том, как изменились стандарты красоты со времен Ренессанса.

Вообще-то Кьяра Ферраньи частенько делится с подписчиками впечатлениями от своих поездок, поэтому у нее в профиле достаточно много фотографий на фоне памятников европейской культуры — не так много, как фотографий в нижнем белье, но все же достаточно. Но только галерея Уффици додумалась благодаря этому привлечь на свою страницу всю 20-миллионную аудиторию молодой блогерши.

Музей, таким образом, воспользовался славой Ферраньи и ворвался в тренды не только Instagram, но и Twitter. Администрация осталась довольна: сообщают, что после нашумевшего поста посещаемость выросла аж на 24%. Особенно директор отметил резко возросшее количество посетителей в возрасте до 25 лет. Возможно музею, впервые за всю свою 439-летнюю историю, удалось привлечь столько молодежи.

Однако итальянские искусствоведы пиар-акцию не оценили. Например, Томмазо Монтанари назвал ее «бредом», добавив, что вопросы тут не к Ферраньи, «которая просто делает свою работу», а к пресс-службе музея.

Важность социальных сетей

А вот российские эксперты ничего предосудительного в действиях SMM-отдела галереи Уффици не увидели. Например, коллекционер и искусствовед Сергей Подстаницкий в разговоре с «360» сказал, что привлекать аудиторию в музеи необходимо, в том числе и такими способами.

По мнению искусствоведа, даже если человек пришел просто сделать селфи на фоне картины, может, в определенный момент его что-то заинтересует, удивит или восхитит, и он захочет познакомиться с этой темой глубже. Так что любое внимание к искусству дает надежду на «окультуривание» широких масс. Но, конечно, везде нужен баланс.

Рассчитывать только на хайп и социальные сети, конечно, неправильно — музей должен развиваться со всех сторон и привлекать не только молодую аудиторию. Важно, чтобы была интересная постоянная экспозиция. Разумеется, PR-отделы должны следить за трендами, этого тоже никто не отменял. Сергей Подстаницкий искусствовед, коллекционер, эксперт в области живописи

При этом Подстаницкий заметил, что галерея Уффици сама по себе уже бренд, который не надо раскручивать. Да и большинство крупных музеев ведет активную деятельность в социальных сетях. Подобные акции с привлечением модных блогеров были бы более актуальны для малоизвестных музеев, провинциальных или узкоспециальных.

Нужно заниматься с детьми

В свою очередь директор Музея русского искусства Александр Ренжин отметил, что для привлечения молодежи к искусству важно в первую очередь воспитание.

Могу сказать одно: в семьях, где родители занимаются с детьми, все в порядке с художественным просвещением и со взглядами на искусство. Александр Ренжин искусствовед, директор Музея русского искусства

По мнению Ренжина, музеи должны работать с аудиторией, привлекать ее всеми средствами — в том числе и привлечением медийных личностей. Ведь всегда есть шанс, что человек, даже не разбирающийся в искусстве, зацепится за что-то глазом, заинтересуется. И чем чаще он будет посещать музеи, тем больше шансов у него будет как-то повысить культурный уровень.

Я уверен, что молодые люди, пусть даже заходящие в музей с далекими от искусства целями, все равно что-то попутно усвоят и поделятся с друзьями — не только фотографиями в Instagram, но и своими впечатлениями. Александр Ренжин искусствовед, директор Музея русского искусства

Ренжин отметил, что в Музее русского искусства, например, экскурсии проводятся даже для детей-третьеклассников — разумеется адаптированные. По мнению искусствоведа, детей любого возраста можно заинтересовать, достаточно только подать им материал, о котором они раньше не знали.

Вот и галерея Уффици, видимо, решила адаптировать свой материал под восприятие молодой аудитории. Сейчас сложно недооценивать важность социальных сетей в жизни молодого поколения — это касается в том числе и школьников.