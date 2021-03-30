Члена банды Басаева и Хаттаба посадили на 14 лет

Члена банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба Мавлимберди Акбулатова посадили на 14 лет за посягательство на жизнь военнослужащих. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

«Следствием и судом установлено, что в середине июля 1999 года Акбулатов добровольно вступил в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и принял активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений», — сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, с 7 по 24 августа 1999 года Акбулатов вместе с другими боевиками, численность которых достигала тысячи человек, напали на российских военных на территории Ботлихского района Дагестана. Они были вооружены автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами.

Мавлимберди Акбулатова судили за посягательство на жизнь военнослужащих, бандитизм и вооруженный мятеж.

В Следственном комитете рассказали, что по уголовному делу проходят еще 28 человек, которые объявлены в федеральный и международный розыски. По четверым подозреваемым проводятся расследования.