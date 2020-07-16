Читает фантастику в одиночестве. Общественники посетили Фургала в СИЗО

Общественники встретились в СИЗО «Лефортово» с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал «360» подробности.

Фургала задержали 9 июля в Хабаровске и в тот же день доставили в Москву. На следующий день Басманный суд столицы арестовал его на два месяца по подозрению в причастности к убийствам бизнесменов, совершенным в 2004–2005 годах. Сам глава региона вину не признает.

Он все еще находится в карантинном отделении СИЗО «Лефортово», рассказал Мельников. «Настроение у него бодрое, сокамерников по-прежнему нет», — отметил общественник.

С момента задержания у Фургала в камере так и не заработал телевизор. Ранее члены ОНК Москвы говорили, что из-за этого Фургал не знал об акциях протеста, проходивших в Хабаровске после его ареста.

Ранее мы оставляли рекомендации в СИЗО, чтобы Фургалу выдали в камеру антенну, так как без нее не работал телевизор. Антенну ему выдали, но телевизор так и не функционирует. Сотрудники изолятора обещали в ближайшее время заменить телевизор. Алексей Мельников член ОНК Москвы

По словам Мельникова, Фургал «активно пользуется библиотекой» и читает фантастику. Он уже прочел антиутопию Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», сейчас взялся за американского фантаста Глена Кука.

«Никогда не думал, что будет столько свободного времени» — сказал общественнику Фургал.

Условия содержания он назвал нормальными. И добавил, что отношение сотрудников уважительное, а давления на него не оказывается.

Внешне все благопристойно: условия нормальные, холодильник, радио и телевизор есть, питание однообразное — есть можно. Сергей Фургал губернатор Хабаровского края

Аллергия, проявившаяся у Фургала в виде сыпи на руках, постепенно проходит. В СИЗО он получает лечение.

Общественники разъяснили арестованному, как пользоваться магазином в изоляторе и лицевым счетом.