Читает фантастику в одиночестве. Общественники посетили Фургала в СИЗО
Фургала задержали 9 июля в Хабаровске и в тот же день доставили в Москву. На следующий день Басманный суд столицы арестовал его на два месяца по подозрению в причастности к убийствам бизнесменов, совершенным в 2004–2005 годах. Сам глава региона вину не признает.
Он все еще находится в карантинном отделении СИЗО «Лефортово», рассказал Мельников. «Настроение у него бодрое, сокамерников по-прежнему нет», — отметил общественник.
С момента задержания у Фургала в камере так и не заработал телевизор. Ранее члены ОНК Москвы говорили, что из-за этого Фургал не знал об акциях протеста, проходивших в Хабаровске после его ареста.
Ранее мы оставляли рекомендации в СИЗО, чтобы Фургалу выдали в камеру антенну, так как без нее не работал телевизор. Антенну ему выдали, но телевизор так и не функционирует. Сотрудники изолятора обещали в ближайшее время заменить телевизор.Алексей Мельниковчлен ОНК Москвы
По словам Мельникова, Фургал «активно пользуется библиотекой» и читает фантастику. Он уже прочел антиутопию Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», сейчас взялся за американского фантаста Глена Кука.
«Никогда не думал, что будет столько свободного времени» — сказал общественнику Фургал.
Условия содержания он назвал нормальными. И добавил, что отношение сотрудников уважительное, а давления на него не оказывается.
Внешне все благопристойно: условия нормальные, холодильник, радио и телевизор есть, питание однообразное — есть можно.Сергей Фургалгубернатор Хабаровского края
Аллергия, проявившаяся у Фургала в виде сыпи на руках, постепенно проходит. В СИЗО он получает лечение.
Общественники разъяснили арестованному, как пользоваться магазином в изоляторе и лицевым счетом.