Чиновницу задержали по делу о гибели шести детей на пожаре в Выборге

Восемь человек, включая шестерых детей, стали жертвами пожара в жилом доме. После случившегося в халатности обвинили начальника отдела администрации Выборгского района, которого уже задержали.

Расследовать уголовное дело будут из-за халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более людей. Под эту статью попал начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района, сообщили в СУ СКР по Ленинградской области.

Следователи выяснили, что комиссия по делам несовершеннолетних изучала дело семьи о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. В марте 2019-го члены комиссии осмотрели дом, где нашли неисправную электропроводку и антисанитарные условия. Несмотря на нарушения, никаких мер не приняли. В итоге 29 апреля в доме произошел пожар. Возгорание привело к смерти восьми человек, из которых шесть были детьми в возрасте до девяти лет.

«Обвиняемая задержана. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», — отметили в пресс-службе.

После пожара правоохранители начали расследование причинения смерти по неосторожности. Следователи осмотрели место ЧП, допросили свидетелей и изучили необходимую документацию. Сейчас все обстоятельства продолжают выяснять.