Четырех исламистов, задержанных в Карачаево-Черкесии, арестовали

В пятницу суд арестовал четырех задержанных в Карачаево-Черкесии исламистов. Они планировали создать на территории Северного Кавказа халифат.

«Четверо заключены под стражу, двое под домашним арестом, возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации», — передает РИА «Новости» слова представителя пресс-службы ФСБ.

Ранее стало известно, что ФСБ ликвидировала две экстремистские ячейки в Карачаево-Черкесии и Дагестане. Они относятся к международному экстремистскому религиозному объединению «Ат-Такфир валь-Хиджра»*.

Участники ячейки вели активную пропаганду радикальной идеологии, осуществляли вербовку в религиозно-экстремистскую секту и призывали верующих отвергать светские законы.

Вчера в Москве спецслужбы смогли предотвратить теракт. 21-летний юноша планировал взорвать одно из зданий органов власти. У него также нашли тайник с самодельными гранатами.

* Ат-Такфир валь-Хиджра» — террористическая организация, запрещена в России.