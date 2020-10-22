ФСБ предотвратила теракт в столичном регионе. Он хотел взорвать одно из важных зданий.

По предварительным данным, задержанный — выходец из Центральной Азии. Мужчина готовил взрыв в одном из зданий органов власти по указанию международных террористов, после чего хотел уехать воевать на Ближний Восток.

«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в столичном регионе. В результате проведенных мероприятий задержан выходец из Центрально-Азиатского региона 1999 года рождения <…>», — передает пресс-служба ФСБ.

Также известно, что террорист оборудовал тайник. Из него спецслужбы изъяли компоненты самодельного взрывного устройства.