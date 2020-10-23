20 человек пытались создать в России собственное государство и попались

ФСБ ликвидировала две экстремистские ячейки в Карачаево-Черкесии и Дагестане. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики и в городах Махачкала, Каспийск и Избербаш Республики Дагестан пресечена деятельность двух ячеек запрещенного в России международного экстремистского религиозного объединения „Ат-Такфир валь-Хиджра“* общей численностью более 20 человек», — сообщили в ЦОС.

В ФСБ отметили, что эти люди вели активную пропаганду радикальной идеологии, осуществляли вербовку в религиозно-экстремистскую секту. Они также призывали верующих отвергать светские законы. Кроме того, такфириты хотели создать на Северном Кавказе теократическое исламское государство — халифат.

В 2010 году Верховный суд России признал международное религиозное объединение «Ат-Такфир Валь-Хиджра»* экстремистским, его деятельность на территории страны запрещена.

Вчера в Москве сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Преступник планировал взорвать одно из важных зданий.

* Ат-Такфир валь-Хиджра» — террористическая организация, запрещена в России