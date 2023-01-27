Криминал 27 января 2023, 13:14 Бывшему схимонаху Сергию в Москве добавили срок за разжигание вражды Бабушкинский суд Москвы приговорил схимонаха Сергия к 7 годам тюрьмы со старым сроком РИА «Новости»

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Бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) приговорили к 5,5 года колонии за разжигание ненависти и вражды. С учетом прежнего вердикта он проведет в тюрьме семь лет, рассказал ТАСС. .

Бабушкинский суд Москвы признал отца Сергия виновным в разжигании ненависти и вражды в составе организованной группы — в интернет попали видео, на которых он высказался против иудеев и католиков. Бывшего схимонаха приговорили к 5,5 года лишения свободы, но с учетом прежнего срока отправили в колонию общего режима на семь лет. Его помощнику Всеволоду Могучеву назначили пять лет тюрьмы.

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В ноябре Измайловский суд приговорил схимонаха к 3,5 года. Он публично призывал 10 монахинь к самоубийству , выдавая это за идеологию христианства, отрицал существование коронавируса и отказывался подчиняться РПЦ. Отец Сергий сместил настоятельницу Среднеуральского монастыря Варвару (Крыгину) и заблокировал обитель. В 2020 году его лишили сана. Адвокат Сергей Афанасьев назвал вердикт слишком суровым и пообещал его обжаловать.