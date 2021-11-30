Бывшего схиигумена Сергия признали виновным в склонении к самоубийству и самоуправстве

Суд признал бывшего схимонаха Сергия виновным в склонении к самоубийству и самоуправстве, а также в нарушении права на свободу вероисповедания. Об этом сообщила пресс-служба Измайловского суда Москвы.

По версии следствия, он публично призывал по крайней мере 10 монахинь к самоубийству и публиковал в Сети видео с такими призывами под видом религиозной идеологии христианства.

Ранее гособвинитель просил дать Романову четыре года колонии общего режима. Бывшего священнослужителя обвинили в незаконном препятствовании инвентаризации объектов недвижимости на территории Среднеуральского монастыря и проведению религиозных обрядов. Сергий вину не признал.

Также он отрицал коронавирус. Во время пандемии и режима самоизоляции в 2020 году он призывал не подчиняться властям и руководству РПЦ, которые временно запрещали посещать богослужения.

В июне прошлого года тогда еще схиигумен сместил настоятельницу Среднеуральского монастыря Варвару (Крыгину) и заблокировал обитель, вокруг нее были выставлены казаки. Екатеринбургская епархия обвинила Сергия в незаконном удержании монастыря. В итоге ОМОН взял монастырь штурмом. РПЦ лишила Сергия сана в июле 2020 года.