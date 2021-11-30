Адвокаты оценили суровость приговора экс-схиигумену Сергию

Три с половиной года колонии для экс-схиигумена Сергия (Николай Романов) — чрезмерно суровое наказание для бывшего священника. С такой оценкой в беседе с «360» выступил адвокат Сергей Афанасьев.

Романова во вторник приговорили к трем с половиной годам тюрьмы. Измайловский суд признал его виновным по трем уголовным статьям: о склонении к суициду, о самоуправстве, а также о нарушении права на свободу совести и вероисповедания.

По мнению Афанасьева, приговор слишком суровый. Адвокат указал, что из трех преступлений по делу Романова только одно предусматривает наказание в виде лишения свободы.

«Два из этих преступлений — статья 330 УК РФ „Самоуправство“ и статья 148 УК РФ „Нарушение права на свободу вероисповедания“ — вообще не содержат в себе лишения свободы как наказания», — указал Афанасьев.

Лишение свободы на срок до четырех лет предполагает только «Склонение к совершению самоубийства». По мнению адвоката, суд, таким образом, вынес максимально жесткий вердикт.

«При учете тех материалов, которые имеются в деле, если человек привлекается впервые за преступление небольшой и средней тяжести, при наличии смягчающих обстоятельств реальное лишение свободы — чрезмерно суровое наказание», — подчеркнул он.

Назвать такой приговор мягким нельзя, согласилась адвокат Майя Шевцова.

«Но и максимальным наказание не является, так как назначено в пределах санкций, предусмотренных УК», — отметила Шевцова в разговоре с «360».

Адвокат добавила, что совокупность преступлений имеет место, если до осуждения ни за одно из них не привлекали к ответственности. В таком случае наказание назначают за каждое в отдельности.

«В данном случае склонение к совершению самоубийства является наиболее тяжким, санкция предусматривает до четырех лет лишения свободы. Опираясь на публичные источники, можно сделать вывод о том, что путем сложения наказания за каждое совершенное преступление суд вынес приговор, осудив экс-схиигумена на 3,5 года», — резюмировала адвокат.

Защита экс-схиигумена уже заявила, что обжалует решение суда. Сам Романов вину не признал.