Криминал 20 апреля 2023, 11:00 Бывшего замминистра культуры России арестовали за злоупотребление полномочиями Басманный суд Москвы арестовал бывшего замминистра культуры Ярилову на два месяца РИА «Новости»

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Бывшему заместителю министра культуры России Ольге Яриловой избрали меру пресечения по делу о злоупотреблении полномочиями при реализации программы «Пушкинская карта». Басманный суд Москвы посадил ее под арест на два месяца, сообщил ТАСС.

Следователь просил отправить бывшую чиновницу под стражу, а защитник — оставить под домашним арестом. Судья постановил поместить Ольгу Ярилову до 16 июня в следственный изолятор. Ей предъявили обвинение в злоупотреблении должностями полномочиями. По вменяемой статье экс-замминистра грозит наказание до 10 лет тюрьмы.

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Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что Ольга Ярилова стала фигуранткой дела о хищении более 200 миллионов рублей при помощи преступной схемы, связанной с фиктивными «Пушкинскими картами». Виктор Якубов, Илья Сафонов и Эмиль Гурбанов, по версии следствия, устроили массовую закупку билетов на несуществующие мероприятия. Их арестовали в январе.

С 2021 года школьникам и студентам от 14 до 22 лет стали выдавать «Пушкинские карты» с деньгами, которые можно потратить на культурные мероприятия. В интернете появились объявления об их незаконной продаже, а Роскомнадзор в марте 2023 года объявил о блокировке очередных 36 интернет-страниц, связанных с мошенничеством по этой программе.