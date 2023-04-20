20 апреля 2023, 11:00
Бывшего замминистра культуры России арестовали за злоупотребление полномочиями
Басманный суд Москвы арестовал бывшего замминистра культуры Ярилову на два месяца
Бывшему заместителю министра культуры России Ольге Яриловой избрали меру пресечения по делу о злоупотреблении полномочиями при реализации программы «Пушкинская карта». Басманный суд Москвы посадил ее под арест на два месяца, сообщил ТАСС.
Следователь просил отправить бывшую чиновницу под стражу, а защитник — оставить под домашним арестом. Судья постановил поместить Ольгу Ярилову до 16 июня в следственный изолятор. Ей предъявили обвинение в злоупотреблении должностями полномочиями. По вменяемой статье экс-замминистра грозит наказание до 10 лет тюрьмы.
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Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что Ольга Ярилова стала фигуранткой дела о хищении более 200 миллионов рублей при помощи преступной схемы, связанной с фиктивными «Пушкинскими картами». Виктор Якубов, Илья Сафонов и Эмиль Гурбанов, по версии следствия, устроили массовую закупку билетов на несуществующие мероприятия. Их арестовали в январе.
С 2021 года школьникам и студентам от 14 до 22 лет стали выдавать «Пушкинские карты» с деньгами, которые можно потратить на культурные мероприятия. В интернете появились объявления об их незаконной продаже, а Роскомнадзор в марте 2023 года объявил о блокировке очередных 36 интернет-страниц, связанных с мошенничеством по этой программе.
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