Криминал 20 апреля 2023, 00:07 Экс-замминистра культуры Ярилову задержали по делу о мошенничестве — СМИ ТАСС: в Москве задержали экс-замминистра Ярилову по делу о хищениях с «Пушкинских карт» РИА «Новости»

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Бывшего заместителя министра культуры России Ольгу Ярилову задержали в Москве по делу о мошенничестве с «Пушкинскими картами». О расследовании уголовного дела о хищении 200 миллионов рублей сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«[Ярилова] задержана, ведутся следственные действия в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве», — сообщил собеседник агентства.

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Ольга Ярилова работала в должности заместителя министра культуры с 2018 года. В сентябре прошлого года она ушла с поста по собственному желанию.

Ранее стало известно, что по решению суда специалисты Роскомнадзора заблокировали 36 страниц в интернете за мошеннические действия с «Пушкинской картой». В общей сложности в интернете удалили более 25 тысяч сайтов, на которых орудовали злоумышленники.