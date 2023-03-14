Криминал 14 марта 2023, 07:24 Роскомнадзор взялся за мошенничества с «Пушкинской картой» Роскомнадзор удалил 36 страниц в интернете из-за мошенничества с «Пушкинской картой» РИА «Новости»

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По решению суда Роскомнадзор заблокировал либо удалил 36 страниц в интернете за мошеннические действия с «Пушкинской картой». Такие данные назвал РИА «Новости» представитель ведомства.

«По теме мошеннических действий с „Пушкинской картой“ удалены или заблокированы на основании судебных решений 36 интернет-страниц», — сказали в Роскомнадзоре.

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В общей сложности ведомство закрыло свыше 25,2 тысячи мошеннических сайтов. Их объявляли незаконными по решению суда или требованию Генпрокуратуры.

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Программу запустили в 2021 году. «Пушкинскую карту» номиналом 5000 рублей выдали российским школьникам и студентам в возрасте от 14 до 22 лет. Они могут потратить эти деньги на покупку билетов в музеи, театры, филармонии и кинотеатры. В интернете появились объявления о продаже таких карт. Директор Академического лицея имени М. В. Ломоносова, детский правозащитник Тамара Гусова предупредила, что за это смогут привлечь к административной или уголовной ответственности.