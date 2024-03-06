Криминал 06 марта 2024, 06:01 Бывшего российского курсанта посадили на 12 лет за государственную измену Freepik

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Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима за госизмену в форме шпионажа россиянина, который во время совершения преступления был курсантом в одном из командных училищ. Об этом правоохранители сообщили ТАСС.

По данным агентства, на момент оглашения приговора обвиняемый уже не учился в военном командном училище. В ходе следствия экс-курсант признал свою вину. Суд счел это смягчающим обстоятельством.

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Мужчину признали виновным в сборе данных, которые могли использовать против безопасности страны. Другие подробности разбирательства не раскрыли.

Ранее двух россиян арестовали в Москве по статье о государственной измене. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Суть обвинений и другие данные правоохранители не публиковали.

В конце февраля ФСБ задержала 19-летнего жителя Волгограда, он переводил деньги военным ВСУ на приобретение беспилотников, средств связи и другого оборудования. Мужчина пытался скрыться, улетев в Турцию.